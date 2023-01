Karaoké animé par Lolla – Lezard des Arts Soulac-sur-Mer Soulac-sur-Mer Catégories d’Évènement: Gironde

Soulac-sur-Mer

Karaoké animé par Lolla – Lezard des Arts Soulac-sur-Mer, 18 juin 2022, Soulac-sur-Mer . Karaoké animé par Lolla – Lezard des Arts Casino de la plage Salle Le Cosy Soulac-sur-Mer Gironde Salle Le Cosy Casino de la plage

2022-06-18 – 2022-06-18

Salle Le Cosy Casino de la plage

Soulac-sur-Mer

Gironde Salle Le Cosy Casino de la plage Soulac-sur-Mer

dernière mise à jour : 2022-12-31 par

Détails Catégories d’Évènement: Gironde, Soulac-sur-Mer Autres Lieu Soulac-sur-Mer Adresse Soulac-sur-Mer Gironde Salle Le Cosy Casino de la plage Ville Soulac-sur-Mer lieuville Salle Le Cosy Casino de la plage Soulac-sur-Mer Departement Gironde

Soulac-sur-Mer Soulac-sur-Mer Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/soulac-sur-mer/

Karaoké animé par Lolla – Lezard des Arts Soulac-sur-Mer 2022-06-18 was last modified: by Karaoké animé par Lolla – Lezard des Arts Soulac-sur-Mer Soulac-sur-Mer 18 juin 2022 Casino de la plage Salle le Cosy Soulac-sur-Mer Gironde Gironde Soulac-sur-Mer

Soulac-sur-Mer Gironde