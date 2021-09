Karaoké animé par le groupe Ambiance Huppy, 24 septembre 2021, Huppy.

Karaoké animé par le groupe Ambiance 2021-09-24 – 2021-09-24

Huppy Somme Huppy

La Source reprend les soirées Karaoké pour votre plus grand plaisir !

En solo, duo, trio ou plus, prenez le micro et amusez vous ️ ️

Choisissez parmi un grand catalogue de chanson, tout est permis

Sur place, nos planches charcuteries-fromages ou estivales, et nos croque-monsieur frites maison (Etc…) et tout ce qu’il faut à boire.

Avec une nouveauté : blind test et consommations à gagner !

La Source reprend les soirées Karaoké pour votre plus grand plaisir !

En solo, duo, trio ou plus, prenez le micro et amusez vous ️ ️

Choisissez parmi un grand catalogue de chanson, tout est permis

Sur place, nos planches charcuteries-fromages ou estivales, et nos croque-monsieur frites maison (Etc…) et tout ce qu’il faut à boire.

Avec une nouveauté : blind test et consommations à gagner !

+33 3 22 24 08 65

La Source reprend les soirées Karaoké pour votre plus grand plaisir !

En solo, duo, trio ou plus, prenez le micro et amusez vous ️ ️

Choisissez parmi un grand catalogue de chanson, tout est permis

Sur place, nos planches charcuteries-fromages ou estivales, et nos croque-monsieur frites maison (Etc…) et tout ce qu’il faut à boire.

Avec une nouveauté : blind test et consommations à gagner !

pixabay

dernière mise à jour : 2021-09-17 par