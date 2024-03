Karao’comptines ! Médiathèque de Lille-sud Lille, mercredi 10 avril 2024.

Karao’comptines ! Karao’comptines 3-6 ans, comptines et ritournelles à pleines voix ! Mercredi 10 avril, 10h30 Médiathèque de Lille-sud Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-10T10:30:00+02:00 – 2024-04-10T11:30:00+02:00

Fin : 2024-04-10T10:30:00+02:00 – 2024-04-10T11:30:00+02:00

Rendez-vous à la médiathèque pour un moment de joie et de chant avec les tout-petits !

Entre 3 et 6 ans, c’est le temps des comptines, ritournelles et jeux de doigts, prolongé par le plaisir de découvrir de beaux albums à emprunter pour la maison. Vous serez surpris de chanter vous aussi !

Médiathèque de Lille-sud 11 rue de l’Asie Lille 59000 Lille-Sud Nord Hauts-de-France

Ville de Lille – Plan Musique Danse Théâtre