Karama Saint-Martin-d’Auxy, dimanche 19 mai 2024.

Karama Saint-Martin-d’Auxy Saône-et-Loire

5 parcours pédestres et 2 parcours VTT.

Ambiance conviviale et chaleureuse au cœur de la Saône-et-Loire. Ravitaillements.

Buvette et restauration (penser à réserver le repas jambon à la broche dès votre arrivée sur le site). .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-19 08:00:00

fin : 2024-05-19

Lieu dit « Les Cornilles »

Saint-Martin-d’Auxy 71390 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté asso.karama12@gmail.com

L’événement Karama Saint-Martin-d’Auxy a été mis à jour le 2024-02-23 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)