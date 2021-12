Karama Saint-Martin-d’Auxy, 15 mai 2022, Saint-Martin-d'Auxy. Karama Saint-Martin-d’Auxy

2022-05-15 – 2022-05-15

Saint-Martin-d’Auxy Saône-et-Loire Saint-Martin-d’Auxy 7-14-20 km (pédestre). 27-49 km (VTT). 20 km (équestre).

Randonnée conviviale dans notre jolie campagne. Ravitaillement sur tous les parcours. Buvette à l’arrivée et possibilité de restauration. Pensez à réserver votre assiette de jambon à la broche lors des inscriptions. Kilométrage susceptible d’évoluer légèrement lors de la conception des parcours. asso.karama12@gmail.com https://karamamali.wordpress.com/ 7-14-20 km (pédestre). 27-49 km (VTT). 20 km (équestre).

