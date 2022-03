Karakoé révolutionnaire – Rendez-vous Pop-Up Aix-en-Provence Aix-en-Provence Catégories d’évènement: Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhône

Karakoé révolutionnaire – Rendez-vous Pop-Up Aix-en-Provence, 26 mars 2022, Aix-en-Provence. Karakoé révolutionnaire – Rendez-vous Pop-Up Bibliothèque Méjanes-Deux Ormes Allée des amandiers Aix-en-Provence

2022-03-26 14:30:00 – 2022-03-26 16:00:00 Bibliothèque Méjanes-Deux Ormes Allée des amandiers

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône Il n’y a pas que Anna qui chante ! Venez prendre le micro pour un après-midi rebelle dans l’exposition d’Éloïse Rey. Un karoké Chers camarades, la révolution gronde aux portes de notre bibliothèque. Profitons du vernissage de l’expo-festival BD “Anna qui chante “, pour nous rassembler et entonner ensemble des chants révolutionnaires lesmejanes-programmation@mairie-aixenprovence.fr +33 4 88 71 74 70 Il n’y a pas que Anna qui chante ! Venez prendre le micro pour un après-midi rebelle dans l’exposition d’Éloïse Rey. Un karoké Bibliothèque Méjanes-Deux Ormes Allée des amandiers Aix-en-Provence

