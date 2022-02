KARAKA Carcassonne Carcassonne Catégories d’évènement: Aude

Carcassonne Aude Jeune rappeur de Trèbes, Kévin (aka Karaka) a débuté le rap en 2015, posant son flow sur ses propres textes et instrus qu’il compose chez lui. Sa voix affirmée impose son style aux 2 faces : la première autour de paroles ciselées, toujours bien pesées et bien écrites ; et la seconde plus festive, une vraie ode à la vie. Cumulant plus de 15 000 vues sur YouTube, il a sorti son premier EP « Là c’est Karaka » fin 2020, avant de livrer une prestation live remarquée lors du tremplin jeunes talents, le Festival Futuring 2021, organisé par la Ville de Carcassonne. Jeudi 17 mars, retrouvez-le une nouvelle fois sur la scène du Chapeau Rouge pour un concert 100% Karaka ! +33 4 68 11 59 15 https://www.chapeaurouge.carcassonne.fr/ Carcassonne

