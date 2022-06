Karaïb Festival 2022 Le 6b Saint-Denis Catégories d’évènement: île de France

Saint-Denis

Karaïb Festival 2022 Le 6b, 2 juillet 2022, Saint-Denis. Le samedi 02 juillet 2022

de 19h00 à 00h00

. payant – Accès prix libre avant 19h – Accès payant à partir de 19h – Préventes : * Tarif réduit (habitant·es de Saint-Denis) : 5€ * Plein tarif : 8€

Votre excursion annuelle caribéenne est de retour pour une édition définitivement bouillante ! Cette année encore, le Karaïb Festival vous fait atterrir sur la plage brulante du 6b avec un doux parfum de Colombie. La recette reste la même : une cuillère de musiques traditionnelles, une autre de musiques actuelles.

On mélange les genres d’Amérique latine et des Caraïbes. Le tout accompagné de concerts, de DJ sets, de danses, d’ateliers, de foodtrucks, de punch…

Pour finir, on ajoute des litres d’amour et de bienveillance ! ——PROGRAMMATION :

>>> Ghetto Kumbé https://bit.ly/39UIaMw

>>> Ácido Pantera : https://bit.ly/3aq9mDc

>>> Compagnie Difé Kako : https://bit.ly/3GmrLMS

>>> Djam’n : https://bit.ly/3sZMAbG

>>> DJ Soxo : https://bit.ly/39WEIB0

>>> Karaïb Sound System Le 6b 6-10 Quai de Seine 93200 Saint-Denis Contact : https://fb.me/e/p1f9lVSrm https://www.facebook.com/Le6b.SaintDenis https://www.facebook.com/Le6b.SaintDenis https://www.helloasso.com/associations/preludio/evenements/karaib-festival-2022?fbclid=IwAR190t2RwfyTaLZi66M53WSgY3Q_Qy2qt0flAwdJ5vIua6JRAuR9gRFGGjg

Karaïb Festival

Détails Catégories d’évènement: île de France, Saint-Denis Autres Lieu Le 6b Adresse 6-10 Quai de Seine Ville Saint-Denis lieuville Le 6b Saint-Denis Departement Paris

Le 6b Saint-Denis Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-denis/

Karaïb Festival 2022 Le 6b 2022-07-02 was last modified: by Karaïb Festival 2022 Le 6b Le 6b 2 juillet 2022 Le 6b Saint-Denis saint-denis

Saint-Denis Paris