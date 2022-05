KARAIB FEST’ Le Point Fort d’Aubervilliers Aubervilliers Catégories d’évènement: Aubervilliers

Le samedi 11 juin 2022

de 17h00 à 00h00

Entrée enfants -12 ans : 15 EUR Entrée simple : 30 EUR

Concert live avec les meilleurs artistes de la scène caribéenne, un plateau inédit, un moment de partage, + de 3h de concert de quoi ravir les mélomanes ! Concert live avec les meilleurs artistes de la scène caribéenne, un plateau inédit, un moment de partage, + de 3h de concert de quoi ravir les mélomanes ! On y retrouvera des artistes tels que : MISIE SADIK / YOAN / K-REEN / M’RICK AMOKILA / MILCA / STACY / LORENZ / PRISCILLIA / JIM RAMA, il y en aura pour tous les goûts. La cuisine caribéenne sera à l’honneur ce soir-là, avec la possibilité de se restaurer sur place. Une occasion de se régaler tout en dansant avec des spécialités locales. Un bar à cocktail vous sera proposé afin de vous faire découvrir les cocktails des Antilles. Vous pourrez tout au long du festival errer à travers les stands artisanaux tout en profitant du concert . Le Point Fort d’Aubervilliers 174 Avenue Jean Jaurès 93300 Aubervilliers Contact : https://www.bizouk.com/events/details/karaib-fest/51643

