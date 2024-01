KARABISTOUILLE Le Crès, mardi 20 février 2024.

KARABISTOUILLE Le Crès Hérault

Seul en haut de la montagne, dans sa tanière, Norbert n’a pas d’amis. Il fait peur !

Pourtant ce grand gentil loup ne pense qu’à jouer et à se rendre utile.

Débarquant de nulle part avec ses valises et sa fleur Margarita, ce clown lunaire et gaffeur vous entraîne dans un tourbillon de numéros tous aussi loufoques les uns que les autres. Tours de magie, marionnette, gags visuels, ce clown aux accents chaplinesques sait vous faire rire autant que nous émouvoir.

Un solo de magie burlesque plein de poésie et d’humour à partager en famille.

Durée 45 mn A partir de 3 ans EUR.

Mas du Pont

Le Crès 34920 Hérault Occitanie

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-20 15:30:00

fin : 2024-02-20 16:15:00



L’événement KARABISTOUILLE Le Crès a été mis à jour le 2024-01-22 par OT MONTPELLIER