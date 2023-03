Le sublime quotidien…! Karaban’art Cambo-les-Bains Catégories d’Évènement: Cambo-les-Bains

Pyrénées-Atlantiques

Le sublime quotidien…! Karaban’art, 31 mars 2023, Cambo-les-Bains. Le sublime quotidien…! 31 mars – 2 avril Karaban’art Les artisans d’art invités vous proposent la mise en scène d’un intérieur sublimé. Les objets du quotidien, fabriqués à la main, trouveront leur place et créeront l’exposition.

Les artisans proposeront des ateliers et animations diverses : initiation au verre, réalisation potière, fabrication d’un couteau… – accueil du public du 31 mars au soir, au 2 avril

– vernissage le 31 mars au soir

– exposition et démonstration des savoirs faire : poterie, filage de verre, couture, coutellerie… Karaban’art 4 route de Halsou, Cambo les bains Cambo-les-Bains 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « http://www.karabanart.org »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/profile.php?id=100079455943578 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-31T18:00:00+02:00 – 2023-03-31T23:00:00+02:00

2023-04-02T10:00:00+02:00 – 2023-04-02T19:00:00+02:00 artisan artisanat d’art Nathalie Mercère

