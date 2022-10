Kapteyn Gaïa + Rocé, 17 décembre 2022, .

Kapteyn Gaïa + Rocé



2022-12-17 – 2022-12-17

Kapteyn Gaïa est un vaisseau sonique qui traverse les énergies cosmiques et organiques. Une navette inter-symbiotique où chaque élément du vivant trouve sa place sans revendiquer, juste en existant et en se connectant à travers la musique. Le clarinettiste Christophe Rocher invite la poétesse, chanteuse sénégalaise T.I.E., le rappeur américain Mike Ladd et ses compagnons de l’Ensemble Nautilis, le contrebassiste Frédéric B.Briet et le batteur Nicolas Pointard, au sein d’une aventure sonore post-humaniste, un vaisseau poétique et musical. Spoken word, transe, rap, groove, free jazz nourrissent ce voyage ultra-sonique issu des idées de l’hypothèse Gaïa et des observations de la symbiose du vivant, où la place de chacun n’est qu’une partie d’un tout polymorphe, un voyage vers une exoplanète imaginaire.

Connu pour son écriture recherchée, Rocé est aussi apprécié pour ses projets surprenants.

Après 4 albums de rap français entre 2002 et 2013, il compile en 2018 un recueil de morceaux engagés des 70’s en langue française Par les damné.e.s de la terre – des voix de lutte 1969-1988, clamés par des artistes des luttes ouvrières et des décolonisations. A partir de juillet 2020, Rocé vient combler sept ans d’absence dans le rap, avec des morceaux qu’il sort spontanément sur les plateformes. Enfin, il était temps, il présente son EP « Poings serrés » en juin 2021, et annonce de nouveaux projets pour 2022.

