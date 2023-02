KAPTAIN BANDO LANTERNE ROUGE LE TRITON, 4 mars 2023, LES LILAS.

KAPTAIN BANDO LANTERNE ROUGE LE TRITON. Un spectacle à la date du 2023-03-04 à 20:30 (2023-03-04 au ). Tarif : 25.0 à 25.0 euros.

Pleinement influencé par un heavy métal extra-terrestre, « Kaptain Bando » est un duo qui aime à se classer dans une grande famille artistique qu’il a lui-même inventé : une musique manga pop/rock teintée d’un tango/fusion alternatif qui déménage. A la base de ce duo « Kaptain Bando » venu d’ailleurs, il y a l’immense ambition d’apporter, via sa musique unique et onirique, la paix sur cette Terre qui nous est si chère et qui est hélas, bien mal en point. Leurs vaisseaux interstellaires se sont écrasés sur notre planète et ils ont survécu dans cette mer bretonne qui les a épargnés puis adoptés avec enthousiasme car ils l’aiment en retour et elle les inspire pour leur voyage à travers les chemins musicaux et artistiques.Julien Chevalier dit « Plectron » guitariste électrico-dépendant Jean-Baptiste Henry dit « Kaptain Bando » bandonéon à vapeur

Votre billet est ici

LE TRITON LES LILAS 11 bis, rue du Coq Français Seine-Saint-Denis

Pleinement influencé par un heavy métal extra-terrestre, « Kaptain Bando » est un duo qui aime à se classer dans une grande famille artistique qu’il a lui-même inventé : une musique manga pop/rock teintée d’un tango/fusion alternatif qui déménage. A la base de ce duo « Kaptain Bando » venu d’ailleurs, il y a l’immense ambition d’apporter, via sa musique unique et onirique, la paix sur cette Terre qui nous est si chère et qui est hélas, bien mal en point. Leurs vaisseaux interstellaires se sont écrasés sur notre planète et ils ont survécu dans cette mer bretonne qui les a épargnés puis adoptés avec enthousiasme car ils l’aiment en retour et elle les inspire pour leur voyage à travers les chemins musicaux et artistiques.

Julien Chevalier dit « Plectron » guitariste électrico-dépendant

Jean-Baptiste Henry dit « Kaptain Bando » bandonéon à vapeur

.25.0 EUR25.0.

Votre billet est ici