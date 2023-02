KAPITEIN WINOKIO Hallo Aarde! DE ROMA BORGERHOUT Catégories d’Évènement: 2140

BORGERHOUT

KAPITEIN WINOKIO Hallo Aarde! DE ROMA, 21 février 2023, BORGERHOUT. Tarif : 14.0 à 14.0 euros. In deze muzikale theatershow gaan Kapitein Winokio en zijn bemanning naar de ruimte om van daaruit onze aarde te inspecteren. Vanuit zijn ruimteschip bestudeert en bezingt hij de uitdagingen én de gigantische schoonheid van onze wereldbol. Deze intergalactische voorstelling draait in een baan rond de aarde. De Kapitein neemt de Kampioenen mee op een wonderlijke reis. "Wat een mooie planeet!" DE ROMA BORGERHOUT Turnhoutsebaan 286 2140

