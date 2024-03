Kaperaldi Spectacle Ttinka Chapelle du Sacré Coeur Hasparren, jeudi 11 avril 2024.

Kaperaldi Spectacle Ttinka Chapelle du Sacré Coeur Hasparren Pyrénées-Atlantiques

Par Arantxa Hirigoyen et Philippe Albor.

Musique, chansons, marionnettes, poésie, couleurs et humour. Sont-ils danseurs ? Sont-ils amis ? Sont-ils fâchés ? Pas d’inquiétude, tout s’arrange avec un câlin !

Public crèches, maternelles et CP. 0 0 EUR.

Début : 2024-04-11

fin : 2024-04-11

Chapelle du Sacré Coeur 1 route des Missionnaires

Hasparren 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

