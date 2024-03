Kaperaldi Récital poésie-musique Chapelle du Sacré Coeur Hasparren, jeudi 11 avril 2024.

Lorsque Francis Jammes et Nadim Bou Khalil, poète libanais contemporain, se rencontrent…

Avec les comédiennes Monique Goyeneche et Agathe le Grode (Compagnie El Hogar), les musiciens Bixente Etchegaray (trompette) et Jean-Lou Corrihons (guitare) et la participation des élèves de CM1 de l’école Jean Verdun. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-11 18:30:00

fin : 2024-04-11

Chapelle du Sacré Coeur 1 route des Missionnaires

Hasparren 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

