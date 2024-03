Kaperaldi Conférence d’histoire de l’art Chapelle du Sacré Coeur Hasparren, mercredi 10 avril 2024.

Kaperaldi Conférence d’histoire de l’art Chapelle du Sacré Coeur Hasparren Pyrénées-Atlantiques

Animée par Jean-Philippe Mercé PAR TOUS LES SAINTS ! ou Une sacrée panoplie iconographique…

La remarquable procession des 48 saints de la Chapelle du Sacré-Coeur témoigne de l’importance de ces figures de protection, d’intercession ou plus généralement de croyance.

Ils sont en réalité plusieurs milliers, les saints de l’Église. Pour aider les fidèles à les identifier, les artistes leur attribuent depuis des siècles un animal, un objet, un vêtement, et autre symbole en lien avec leur vie, ou plus souvent avec leur mort.

Billetterie sur place 5 5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-10 18:30:00

fin : 2024-04-10

Chapelle du Sacré Coeur 1 route des Missionnaires

Hasparren 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

L’événement Kaperaldi Conférence d’histoire de l’art Hasparren a été mis à jour le 2024-03-20 par Office de Tourisme Pays Basque