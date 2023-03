Exposition « Ville » Kapchiy, 27 mars 2023, Montpellier.

Ma sélection des enseignes a été guidée par la typographie qui m’a le plus attiré, leur signification graphique, par leur forme unique, la manière créative et inattendue où elles ont été affichées et parce que ces images créent des lieux de sociabilité avec une valeur commerciale (des lieux représentatifs de la ville pour leur contenu, leur forme et leur emplacement). Ces enseignes font partie de la ville où elles existent et je considère qu’elles sont importantes car on peut apprendre des caractéristiques des villes avec le regard et l’analyse de chacune.

Cette série de tableaux met en valeur le paysage populaire publicitaire et typographique de la ville qui est souvent dévalorisé. Faire un série avec des panneaux de rue me permet de leur donner de l’importance car sont des outils qui nous servent de guide soit pour trouver le lieu pour voir un film, soit pour prendre un café ou retrouver un rue. C’est à dire qu’ils servent à persuader et informer. Les techniques utilisés sont acrylique sur toile et risographie. Chaque tableau est unique et multiplié, fait main et reproduit en technologie Riso écologique et économique. Le spectateur a la capacité de choisir ce qui correspond le plus à ses besoins et à son budget.

Atelier Découverte

Nous transmettrons notre savoir-faire en organisant des démos de risographie au sein de l’atelier et nous partagerons notre passion par la mise en place d’animations artistiques autour du design graphique et de l’impression risographie.

Kapchiy 7 avenue Charles Flahault Montpellier 34967 Centre Hérault Occitanie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-27T09:30:00+02:00 – 2023-03-27T12:30:00+02:00

2023-04-02T14:00:00+02:00 – 2023-04-02T16:00:00+02:00

Photographie Jules Roques