Kap O Mond ! Théâtre de Belleville Paris, 5 avril 2023, Paris.

Du jeudi 01 juin 2023 au vendredi 30 juin 2023 :

dimanche

de 15h00 à 16h00

mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 19h15 à 20h15

.Public adolescents adultes. A partir de 14 ans. payant

– Tarif plein : 26€

– Tarif abonné.e : 11€

– Tarif réduit : 17€

– Tarif – de 26 ans : 11€

Mathieu n’en peut plus de cette banlieue et de son père, un professeur d’histoire qui continue de lui rabâcher les grands épisodes de la Révolution française. Il rencontre Kendy, un jeune Haïtien venu étudier en France, réalisant ainsi le rêve d’ascension sociale de sa famille. Alors que tout les oppose, au gré des préjugés qu’ils se renvoient, un étrange désir les attire. Bientôt, les fantômes du passé se réveillent… À travers l’initiation de ces deux jeunes adultes, se croisent deux visages contemporains de France et d’Haïti, dans un perpétuel dialogue avec le passé colonial de la France révolutionnaire.

Théâtre de Belleville 16 Pass. Piver 75011 Paris

Contact : https://www.theatredebelleville.com/programmation/a-venir-old2/kap-o-mond 0148067234 reservations@theatredebelleville.com https://www.facebook.com/theatre.debelleville https://www.facebook.com/theatre.debelleville https://theatredebelleville.mapado.com/event/174821-kap-o-mond

