Metronum, le jeudi 4 novembre à 20:00

### **Frustration** On les a vus 5, 10, 100 fois, mais à chaque nouveau concert, à chaque nouveau disque, on replonge. On ne s’attendait toutefois pas à « So Cold Streams ». Frustration a enregistré son 5e opus comme si c’était le premier, comme un groupe formé depuis 6 mois qui n’aurait rien à perdre. Si la cavalerie post-punk est toujours présente, l’album surprend par son énergie, la virulence de certaines paroles et les nombreuses prises de risque. C’est à la fois le disque le plus désabusé, le plus énergique et le plus libre. **Kap Bambino** Atypique, la musique de Kap Bambino le sera à jamais. « Dust, Fierce, Forever » signe de son sang le contrat d’un fracassant retour, harponnant au passage nos âmes éplorées ! Kap Bambino reste ténébreux, mais déborde toujours de cette éclatante énergie vitale si singulière. Celle de jongler avec des sonorités connues, des allusions à l’euro-dance, des suggestions hardcore. Kap Bambino. Un don précieux. Cette faculté de nous propulser, instantanément, de la poussière grise vers une aveuglante lumière blanche. **Hilton John** Laisse ta ceinture détachée et la vitre baissée…en route vers l’Ouest au fin fond du désert. La radio joue fort, au volant c’est Hilton John. La musique ? Un mélange de Blues et de Folk à la sauce Rock’n’roll rempli d’histoires qui te mettent les poils et te collent au plafond ! ### + d’infos [Site du metronum](https://metronum.toulouse.fr/agenda?oaq%5Buid%5D=20994862) //www.youtube.com/embed/nhQimS0lnmE **![]()** ### Infos pratiques : * jeudi 4 novembre 2021 de 20h à 23h30 * Le pass sanitaire est obligatoire pour cet événement. Plus d’informations sur : [https://metronum.toulouse.fr/conditions-accueil](https://metronum.toulouse.fr/conditions-accueil)

Tarif : 22.90€

Metronum 2 Rond-Point Madame de Mondonville, 31200 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne



