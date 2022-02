Kaozeadenn e brezhoneg e Karaez CLAJ du Poher – CLAJ ar Poc’hêr Carhaix-Plouguer Catégories d’évènement: Carhaix-Plouguer

Finistère

Kaozeadenn e brezhoneg e Karaez CLAJ du Poher – CLAJ ar Poc’hêr, 9 mars 2022, Carhaix-Plouguer. Kaozeadenn e brezhoneg e Karaez

CLAJ du Poher – CLAJ ar Poc’hêr, le mercredi 9 mars à 18:00

L’objectif sera également de discuter sur ce qui est possible de faire en breton : soirées jeux de société, balades, ou autre…

Gratuit

Moment d’échange ouvert à tous, ceux qui apprennent et ceux qui parlent déjà bien breton. Les participants peuvent apporter des jeux, un livre à présenter… CLAJ du Poher – CLAJ ar Poc’hêr 23 rue des Martyrs, 29270 Carhaix-Plouguer Carhaix-Plouguer Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-09T18:00:00 2022-03-09T20:00:00

Détails Catégories d’évènement: Carhaix-Plouguer, Finistère Autres Lieu CLAJ du Poher - CLAJ ar Poc'hêr Adresse 23 rue des Martyrs, 29270 Carhaix-Plouguer Ville Carhaix-Plouguer lieuville CLAJ du Poher - CLAJ ar Poc'hêr Carhaix-Plouguer Departement Finistère

CLAJ du Poher - CLAJ ar Poc'hêr Carhaix-Plouguer Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/carhaix-plouguer/

Kaozeadenn e brezhoneg e Karaez CLAJ du Poher – CLAJ ar Poc’hêr 2022-03-09 was last modified: by Kaozeadenn e brezhoneg e Karaez CLAJ du Poher – CLAJ ar Poc’hêr CLAJ du Poher - CLAJ ar Poc'hêr 9 mars 2022 Carhaix-Plouguer CLAJ du Poher - CLAJ ar Poc'hêr Carhaix-Plouguer

Carhaix-Plouguer Finistère