Amzer Nevez Centre Culturel, Ploemeur (56), le jeudi 24 février à 20:30

Kaolila porte des mélodies qui l’ont touchées, qui l’ont fait vibrer, des airs tantôt emprunts d’embruns et de whisky, tantôt de chants de cigales, de flaques et de lacs gelés. Des textes écrits en breton par l’écrivain Gégé Gwen sur des musiques originales composées et arrangées par le groupe. Un véritable hymne à la Femme, celle qui a marqué l’Histoire, mais aussi celle que l’on n’entend jamais. Kaolila, un groupe de 5 femmes, rugueuses et fougueuses, qui vous invitent à venir siroter leur univers distillé. Marion Guen, chant, percus / Arzela Abiven, chant, percus / Faustine Audebert, guitare / Nicola Hayes, violon / Hélène Brunet, guitare, stompbox. *source : événement [Kaolila](https://agendatrad.org/e/35460) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

10 à 16€

avec Arzela Abiven, Faustine Audebert, Hélène Brunet, Marion Guen et Nicola Hayes Amzer Nevez Centre Culturel,Ploemeur (56) Chemin du Conservatoire Amzer Nevez Centre Culturel, 56270 Ploemeur, France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-24T20:30:00 2022-02-24T00:30:00

