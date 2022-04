KANTUTA

KANTUTA, 31 août 2022, . KANTUTA

2022-08-31 21:00:00 – 2022-08-31 21:00:00 Musique des Andes. Le groupe Kantuta, composé d’une dizaine de musiciens, vous invite à un voyage musical à travers l’Amérique Latine. Jamais bien loin de la Cordillère des Andes, le cheminement se fera au son des charangos, quénas, flûtes de Pan, guitares, accordéon, bombos, sur des rythmes sud amé dernière mise à jour : 2022-04-22 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville