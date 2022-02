Kantus Aix-en-Provence, 4 mars 2022, Aix-en-Provence.

Kantus Pavillon Noir 530 Avenue Mozart Aix-en-Provence

2022-03-04 19:00:00 – 2022-03-04 Pavillon Noir 530 Avenue Mozart

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

10 23 Système Castafiore invente une nouvelle dystopie amusante, habitée d’êtres étranges et merveilleux pour mieux nous alerter sur le futur de notre planète. Magiciens de la lumière et des sons, virtuoses de la vidéo, spécialistes des subterfuges du théâtre à l’Italienne, Marcia Barcellos et Karl Biscuit font surgir ici d’extraordinaires créatures dans un univers singulier. Kantus 4-Xtinct Species résonne comme un chant pour les espèces disparues, où savants, poètes et êtres hybrides se livrent à un mystérieux cérémonial, pour tenter de célébrer notre monde.



A partir de 9 ans / Durée 1h10

Une création 2021 pour 5 danseurs et 4 chanteurs, sur une chorégraphie de Marcia Barcellos. Au Pavillon Noir

