Kantorow Père & Fils

2022-05-02 – 2022-05-02

Jean-Jacques, le père, violoniste et chef d’orchestre aux 170 disques, enchaîne entre 17 et 23 ans, une incroyable série de réussites aux concours les plus prestigieux. À 24 ans, Alexandre, le fils, s’est déjà produit dans les plus grandes salles. En 2019, il est le premier pianiste français à remporter la médaille d’or ainsi que le Grand Prix du prestigieux Concours Tchaïkovski. En 2020, il remporte deux Victoires de la Musique Classique.



Ces deux magnifiques virtuoses conjuguent leurs talents pour nous offrir trois grandes sonates romantiques pour violon et piano : les sonates n°1 opus 78 et n°2 opus 100 de Brahms et la célèbre sonate en la majeur de César Franck.



Programme : Brahms | Franck

Jean-Jacques Kantorow, violon / Alexandre Kantorow, piano



En partenariat avec Marseille Concerts.



[Durée 1h40 entracte inclus]

Deux magnifiques virtuoses conjuguent leurs talents pour un concert d’exception !

