**KANTALISO** – canti d’amore e di passione dell’Italia popolare C’est d’un mélange d’Italie actuelle e lointaine, d’Italie présente et fantasmée, d’Italie imaginaire et rêvée que les chants de Kantaliso prennent forme. Ils racontent principalement l’amour, en partant des chants de tradition orale, suivant les traces des grands interprètes qui ont su s’approprier de la tradition et la faire résonner en eux pour la raconter, pour la réinventer à travers leur vie. – * Un concert annoncé dans l’**Agenda du Collectif MDM IdF** –

LE FAIT TOUT 166 rue Edouard Branly, Montreuil Montreuil Branly – Boissière Seine-Saint-Denis



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-10T19:30:00 2021-09-10T21:30:00