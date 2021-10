Kantaldi Saint-Palais, 24 octobre 2021, Saint-Palais.

Kantaldi 2021-10-24 16:00:00 – 2021-10-24

Saint-Palais Pyrénées-Atlantiques

Kantaldi pour les 50 ans de l’Ikastola (école immersive en langue basque) : Agustin Alkhat, Trauca Sègas, Ergui familia, Pil Pil, Jean Michel Etxegarai et Extebe Sallato-Lümendi-Kilika-Enfants et parents de l’ikastola.

Pass sanitaire obligatoire pour les plus de 12 ans et 2 mois (2ème dose de vaccin depuis 7 jours ou test PCR négatif de moins de 48h ou test antigénique négatif de moins de 48h ou test PCR positif de plus de 11 jours et de moins de 6 mois)

Kantaldi pour les 50 ans de l’Ikastola (école immersive en langue basque) : Agustin Alkhat, Trauca Sègas, Ergui familia, Pil Pil, Jean Michel Etxegarai et Extebe Sallato-Lümendi-Kilika-Enfants et parents de l’ikastola.

Pass sanitaire obligatoire pour les plus de 12 ans et 2 mois (2ème dose de vaccin depuis 7 jours ou test PCR négatif de moins de 48h ou test antigénique négatif de moins de 48h ou test PCR positif de plus de 11 jours et de moins de 6 mois)

Kantaldi pour les 50 ans de l’Ikastola (école immersive en langue basque) : Agustin Alkhat, Trauca Sègas, Ergui familia, Pil Pil, Jean Michel Etxegarai et Extebe Sallato-Lümendi-Kilika-Enfants et parents de l’ikastola.

Pass sanitaire obligatoire pour les plus de 12 ans et 2 mois (2ème dose de vaccin depuis 7 jours ou test PCR négatif de moins de 48h ou test antigénique négatif de moins de 48h ou test PCR positif de plus de 11 jours et de moins de 6 mois)

Ikastola

dernière mise à jour : 2021-10-18 par