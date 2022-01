Kant et la petite robe rouge Mairie de Colomiers Colomiers Catégories d’évènement: Colomiers

Succès Avignon 2021 ——————- Par la Compagnie Paradis Éprouvette D’après le livre de Lamia Berrada Berca DO-Éditions Une création interprétée par Marc Fauroux en collaboration avec Christophe Anglade, Clément Combes, Marianne Lamor, Marlène Mies-Boulet, Franck Breuil, Andy Vanderstraeten. En scène le personnage est un couturier dans son atelier, il va coudre jusqu’au bout, sous nos yeux et recueillir l’histoire de cette femme. Suivez le cheminement fragile d’une jeune épouse, lentement libérée de sa burqa par le désir d’une robe rouge et de quelques bribes déchiffrées d’après Emmanuel Kant sur les Lumières. Osera-telle porter cette robe rouge quand elle dit « qu’elle est née pour porter une robe noire, des vêtements longs qui cachent tout le corps (…) qui vont jusqu’à cacher ce qu’exprime le noir des yeux. C’est être protégée que d’être dans le noir. Protégée du désir des hommes qui ont le droit eux, de désirer ». Pourquoi le couturier devient-il le passeur qui facilite cet « essayage » ? Qu’a-t-il lui aussi à transgresser pour se réaliser ? > Infos et réservations 06 68 36 85 02 Horaires ——– **Vendredi 11 février à 20h45 Samedi 12 février à 20h45 Dimanche 13 février à 16h** **Détails sur le lieu**: Petit Théâtre du Centre Petit Théâtre du Centre Mairie de Colomiers 1 Place Alex Raymond, 31770 Colomiers Colomiers Plein Centre Haute-Garonne

