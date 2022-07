Kanour Noz – Saison Nouveau Pavillon Centre Marcet / Nouveau Pavillon Bouguenais Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Kanour Noz – Saison Nouveau Pavillon Centre Marcet / Nouveau Pavillon, 15 décembre 2022, Bouguenais. 2022-12-15

Horaire : 20:30

Gratuit : non 4 € à 17 € / Gratuit pour les moins de 10 ans BILLETTERIES : – lenouveaupavillon.com- au 07 69 95 22 83 (mardi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 17h) Chants du pays vannetais Kanour Noz, “chanteur de nuit” en breton, était le surnom que les habitants de Kerroc’h, petit village près de Ploemeur, donnaient à un pêcheur ayant pour habitude de chanter la nuit, tout au long de ses sorties en mer. Des années plus tard, la chanteuse Élodie Jaffré découvre que cet homme, Louis Le Hirez, était son grand-oncle. Elle imagine alors un concert telle une sortie de nuit en mer, développant un univers autour de ce personnage atypique, sur son bateau au milieu de l’océan, avec sa voix pour seule compagnie. La harpe et la contrebasse magnifient les airs et chants vannetais qu’interprétait Louis Le Hirez. Élodie Jaffré : chant / Awena Lucas : harpe celtique / Yann Le Bozec : contrebasse Création accompagnée par Le Nouveau Pavillon. Centre Marcet / Nouveau Pavillon Bouguenais 44340

https://lenouveaupavillon.com/agenda/

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Centre Marcet / Nouveau Pavillon Adresse Rue Célestin Freinet Ville Bouguenais lieuville Centre Marcet / Nouveau Pavillon Bouguenais Departement Loire-Atlantique

Centre Marcet / Nouveau Pavillon Bouguenais Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bouguenais/

Kanour Noz – Saison Nouveau Pavillon Centre Marcet / Nouveau Pavillon 2022-12-15 was last modified: by Kanour Noz – Saison Nouveau Pavillon Centre Marcet / Nouveau Pavillon Centre Marcet / Nouveau Pavillon 15 décembre 2022 Centre Marcet / Nouveau Pavillon Bouguenais Nantes

Bouguenais Loire-Atlantique