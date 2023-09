e learning Energie Renouvelable et Citoyenne en Europe kanopee tiers lieu de la Vallée du Gapeau en transition Solliès-Pont, 6 octobre 2023, Solliès-Pont.

e learning Energie Renouvelable et Citoyenne en Europe 6 et 13 octobre kanopee tiers lieu de la Vallée du Gapeau en transition Sur inscription à la plateforme https://ruralenergy.asonautas.org/?page_id=761

Clôture du projet Erasmus+ Asonautas, Communautés énergétiques rurales – des outils pour promouvoir une transition énergétique inclusive et des Journées portes ouvertes de l’Habitat participatif

e learning en ligne sur 7 thèmes dont la précarité énergétique pour se familairiser avec les cooperatives d’energie et les directives européennes pour créer des CER et CEC ( Communautés d’ Energie Renouvelable et Communautés d’ Energie Citoyenne)

Les objectifs du projet sont:

– Impliquer les habitants des zones rurales dans le processus de transition énergétique de l’agenda européen.

– Sensibiliser au rôle essentiel que les communautés énergétiques peuvent jouer dans une telle transition.

– Fournir les outils de formation et le savoir-faire nécessaires pour accroître les connaissances sur la structure, le fonctionnement et les avantages des communautés énergétiques locales dans les zones rurales.

– Identifier les problèmes potentiels liés aux stratégies de consommation et de production d’énergie qui pourraient autonomiser l’environnement rural, ainsi que partager les connaissances acquises avec nos groupes cibles.

– Élargir la vision de ce que signifient les communautés énergétiques, au-delà de la consommation et de la production d’électricité, à d’autres types d’utilisation de l’énergie comme le chauffage ou l’énergie mécanique, afin de répondre aux problèmes et aux ressources impliquées (assainissement de l’eau, approvisionnement en eau, précarité en matière de chauffage, reboisement…), et relier ces « autres » énergies aux activités traditionnelles telles que la meunerie, les blanchisseries de laine, le reboisement avec des essences locales, etc.

-Planter les premières graines pour créer des réseaux d’acteurs locaux qui, dans un avenir immédiat, pourraient mettre en pratique les connaissances acquises afin de créer les premières communautés énergétiques dans nos territoires.

– Mettre en place un groupe de travail qui se concentrera sur les questions d’énergie rurale, échangera les bonnes pratiques, renforcera le travail des partenaires avec une expérience spécifique, etc.

kanopee tiers lieu de la Vallée du Gapeau en transition 360 Av de l’ Arlésienne 83210 Sollies-Pont Solliès-Pont 83210 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 (0)6 1053 13 90 https://maltae.org [{« type »: « phone », « value »: « 06 13 77 25 11 »}, {« type »: « phone », « value »: « 0619650844 »}, {« type »: « phone », « value »: « 0610531390 »}] https://ruralenergy.asonautas.org/?page_id=761 le Tiers lieu de la Vallée du Gapeau en transition est un lieu d’accueil, maison de la transition labelissé » fabrique de territoire », avec des activités en faveur de l’inclusion numérique, organisme de formation inscrit dans le réseau francais et régional des tiers lieu, avec lequel MALTAE a développé depuis 2022 des partenariats pour les deux projets Erasmus + « Habitat-cooperactif, habiter ensemble autrement demain » et » Communauts énergétiques rurales – des outils pour promouvoir une transition énergétique inclusive » parking

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-06T09:30:00+02:00 – 2023-10-06T18:00:00+02:00

2023-10-13T09:30:00+02:00 – 2023-10-13T18:00:00+02:00

@maltae