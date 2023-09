Semaine « Habitat et Energies en partage » conférences et exposition photographique de Jean Belvisi en prolongation jusqu’au 27 octobre 2023 kanopee tiers lieu de la Vallée du Gapeau en transition Solliès-Pont, 6 octobre 2023, Solliès-Pont.

Semaine « Habitat et Energies en partage » conférences et exposition photographique de Jean Belvisi en prolongation jusqu’au 27 octobre 2023 6 et 13 octobre kanopee tiers lieu de la Vallée du Gapeau en transition entrée libre dans le respect des horaires du site et sur rendez vous pris au 06 10 53 13 90 visites guidées sur rendez vous au 0613772511

L’exposition In Habitat presente 15 projets d’habitat participatif en Europe et dans le Var, dont 5 varois par le biais d’une commande photographique où Jean Belvisi a choisi de cadrer les sites dans des dyptiques. Réalisée dans le cadre d’ un projet Erasmus+avec 4 autres pays d’ Europe, Belgique Pologne, Allemagne, Pays-Bas, l’exposition circule dans le Var et est présentée ici au tiers lieu de la Vallée du Gapeau en transition sous le prisme de l’Energie renouvelable et citoyenne, ici, en croisement avec le projet Erasmus+ où MALTAE, en appui sur la coopérative d’ énergie GEC Gapeau Energie citoyenne est partenaire de deux associations espagnole et italienne sur le projet de sensibiliser et créer des outils pour la transition énergétique inclusive.

L’exposition est support à deux conférences : samedi 22 septembre, 18h par Jean Louis Pacitto, architecte urbaniste de MALTAE, le GEC et le CAUE du Var, pour initier un atelier participatif d’architecture de conception et fabrique de communs d’ Habitat participatif, incluant gestion communautaire des énergies et des eaux ( Atelier prévu le samedi 21 octobre à l’écolieu de Bois de Brindille 560 ch du chante coucou au Cannet des Maures )

deuxième conférence : samedi 29 septembre 18h avec Loic Freyssinet de Permabita sur les matériaux géobiosourcés

lien pour l’atelier participatif de conception architecturale des communs de Bois de Brindille : https://www.boisdebrindille.fr

liens pour le projet sur l’habitat : https://habitat-cooperactif.eu/le-projet-fr/

liens pour le projet sur l’énergie renouvelable : https://communautés énergétiques rurales: des outils pour une transition énergétique inclusive

lien pour Permabita https://www.permabita.fr/

lien pour le CAUE du Var : https://www.cauevar.fr

kanopee tiers lieu de la Vallée du Gapeau en transition 360 Av de l’ Arlésienne 83210 Sollies-Pont Solliès-Pont 83210 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 (0)6 1053 13 90 https://maltae.org [{« type »: « phone », « value »: « 06 13 77 25 11 »}, {« type »: « phone », « value »: « 0610 53 13 90 »}] [{« link »: « https://www.boisdebrindille.fr »}, {« link »: « https://habitat-cooperactif.eu/le-projet-fr/ »}, {« link »: « https://www.permabita.fr/ »}, {« link »: « https://www.cauevar.fr »}] le Tiers lieu de la Vallée du Gapeau en transition est un lieu d’accueil, maison de la transition labelissé » fabrique de territoire », avec des activités en faveur de l’inclusion numérique, organisme de formation inscrit dans le réseau francais et régional des tiers lieu, avec lequel MALTAE a développé depuis 2022 des partenariats pour les deux projets Erasmus + « Habitat-cooperactif, habiter ensemble autrement demain » et » Communauts énergétiques rurales – des outils pour promouvoir une transition énergétique inclusive » parking

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-06T08:00:00+02:00 – 2023-10-06T08:30:00+02:00

2023-10-13T08:00:00+02:00 – 2023-10-13T08:30:00+02:00

photos Jean Belvisi