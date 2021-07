Kanol Tan Paule, 13 août 2021-13 août 2021, Paule.

Kanol Tan 2021-08-13 – 2021-08-13 Lansalaün Chapelle de Lansalaün

Paule Côtes d’Armor

Festival 6/7/8 et 13/14/15 août.

Programmation musicale et randonnées autour de la mise en valeur et en son du patrimoine local de Paule.

VENDREDI 13 AOUT

Musique avec Rozen TALLEC Soig SIBERIL

Mise en son du site de la Chapelle par Pierre Huginn Dabek

Mise en lumière du site de la Chapelle par le collectif Lum&Style

Org Association Lum&Style / en partenariat avec la commune de Paule.

