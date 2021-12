KANOÉ + ZINÉE EMB Sannois, 15 janvier 2022, Sannois.

KANOÉ + ZINÉE

EMB Sannois, le samedi 15 janvier 2022 à 20:30

KANOÉ Kanoé se fait connaître sur les réseaux sociaux avec un freestyle d’une rythmique déconcertante à seulement 14 ans. De Twitter à Youtube, en passant par Instagram et Snapchat, les internautes s’agitent devant ce jeune rappeur. Il sort son premier EP “Savies” fin 2020 et son second EP « Mauvaise Graine » est attendu pour le le 12 novembre 2021. Tout est allé très vite pour Kanoé, un tel talent ne pouvait pas rester bien longtemps dans l’ombre de Belleville. L’histoire ne fait que commencer… ZINÉE Zinée évolue dans un univers contrasté entre ténèbres et lumières, parfois doux, parfois agressif… Sa voix et son flow uniques l’ont propulsé dans une autre galaxie, ce qui rend sa musique particulièrement reconnaissable dès les premières secondes d’un morceau. Zinee livre sa vision personnelle du monde, sans détours, de manière crue et détachée. Elle pose ses lyrics ténébreux avec un flow ravageur, aussi bien sur de la Drill que de la Trap. Zinée excelle aussi dans l’écriture de textes plus frais et lumineux qu’elle place sur des hybrides Hip-Hop acoustiques concoctés par son équipe de magiciens.

Tarif prévente 10 EUR Tarif réduit 8 EUR Tarif Cart’EMB Jeunes 6 EUR

Une soirée rap 100% nouveaux talents avec Kanoé et Zinée, deux étoiles montantes de la scène urbaine.

EMB Sannois 2 rue du président Georges Pompidou, 95110, Sannois Sannois Val-d’Oise



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-15T20:30:00 2022-01-15T23:55:00