KaNoé Marseille 5e Arrondissement, 16 juin 2022, Marseille 5e Arrondissement.

KaNoé Makeda 103 Rue Ferrari Marseille 5e Arrondissement

2022-06-16 – 2022-06-16 Makeda 103 Rue Ferrari

Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône Marseille 5e Arrondissement

22 KaNoé c’est ce jeune rappeur originaire de Belleville, débordant d’énergie.



Depuis son premier freestyle posté sur les réseaux sociaux en 2018, il n’arrête pas de nous dévoiler l’étendue de sa palette musicale. Invité sur Skyrock en 2020, sa prestation a été sacré la vidéo de Planète Rap la plus vue de l’année, avec 16,5 millions de vues sur Youtube.



Entre featurings, freestyles et singles, ce jeune rappeur se montre très productif ! Seulement 8 mois après la sortie de son premier EP « Savies », il annonce déjà le second « Mauvaise Graine ». Jamais rassasié, il offre à son public des freestyles réguliers en attendant l’arrivée de ce dernier en novembre. Un talent dont l’histoire ne fait que commencer…

KaNoé en concert à Marseille !

Makeda 103 Rue Ferrari Marseille 5e Arrondissement

dernière mise à jour : 2022-02-08 par