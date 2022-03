KANOE L’Empreinte, 4 juin 2022, Savigny-le-Temple.

KANOE

L’Empreinte, le samedi 4 juin à 20:00

**PASS VACCINAL ObLIGATOIRE** Kanoé se fait connaître sur les réseaux sociaux avec un freestyle d’une rythmique déconcertante à seulement 14 ans. De Twitter à Youtube, en passant par Instagram et Snapchat, les internautes s’agitent devant ce jeune rappeur. Plusieurs freestyles plus tard, il est invité sur Skyrock et délivre une performance digne des plus grands. Sa prestation a d’ailleurs été sacré la vidéo de Planète Rap la plus vue de 2020 (16.5 millions de vues sur Youtube). Il sort son premier EP “Savies” fin 2020 et son second EP « Mauvaise Graine » est attendu pour le le 12 novembre 2021. Tout est allé très vite pour Kanoé, un tel talent ne pouvait pas rester bien longtemps dans l’ombre de Belleville. L’histoire ne fait que commencer… [YouTube](https://www.youtube.com/c/KaNo%C3%A9Officiel) La billetterie c’est par là : [[https://web.digitick.com/kanoe-concert-l-empreinte-savigny-le-temple-04-juin-2022-css5-lempreinte-pg101-ri8404503.html](https://web.digitick.com/kanoe-concert-l-empreinte-savigny-le-temple-04-juin-2022-css5-lempreinte-pg101-ri8404503.html)](https://web.digitick.com/kanoe-concert-l-empreinte-savigny-le-temple-04-juin-2022-css5-lempreinte-pg101-ri8404503.html) Aussi disponible sur PASS CULTURE

13€ adhérent / 16€ prévente / 20€ sur place

Le freestyleur qui ne laisse pas indifférent sera de passage en juin.

L’Empreinte 301 avenue de l’Europe, 77176, Savigny-le-Temple Savigny-le-Temple Seine-et-Marne



