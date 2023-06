Douglas Kennedy : « les USA sont au bord de la sécession et la Chine le nouvel empire »

Circuit – Kanndi du Fers et vestiges du village de tisserands de Keranflec'h Samedi 16 septembre, 14h30 Kanndi du Fers et vestiges du village de tisserands de Keranflec'h Visite commentée du kanndi du Fers assurée par l'association « Saint-Thégonnec Patrimoine Vivant », suivie d'une marche à pied jusqu'aux vestiges du village de tisserands de Keranflec'h.

Possibilité de se rendre à Keranflec’h en voiture suite à la visite du kanndi. Plus d’informations Kanndi du Fers et vestiges du village de tisserands de Keranflec’h Le Fers, 29410, Saint-Thégonnec Loc-Eguiner Saint-Thégonnec Loc-Eguiner 29410 Saint-Thégonnec Finistère Bretagne https://saint-thegonnec-loc-eguiner.bzh/lhistoire-du-lin/ [{« link »: « https://saint-thegonnec-loc-eguiner.bzh/lhistoire-du-lin/ »}] Le kanndi du Fers est le seul lavoir à avoir conservé ses murs intacts et presque tout son mobilier d’origine.

Il était presque en ruines quand, en 1996, l’association « Saint-Thégonnec Patrimoine Vivant » l’a restauré. C’est grâce à ses membres et à l’aide d’’anciens professionnels du bâtiment, intervenus bénévolement, que ce trésor du patrimoine breton a pu être préservé et rétabli dans la meilleure qualité. Le village de Keranflec’h était habité jusque dans les années 1950 par des familles de paysans, qui tissaient la toile à la morte saison. Abandonné après cette période, le village fait désormais l’objet de travaux de consolidation, notamment grâce à des chantiers bénévoles ou à l’association « Saint-Thégonnec Patrimoine Vivant ». Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

