Kann Al Loar, Festival Bro Leon 2022, 8 juillet 2022, .

Kann Al Loar, Festival Bro Leon 2022

2022-07-08 – 2022-07-10

Du 8 au 10 juillet, Landerneau s’animera de nouveau au rythme de Kann Al Loar, Festival Bro Leon. Le Festival occupera les deux rives de l’Elorn à travers des soirées concerts à Saint Ernel et de nombreuses activités proposées toute la journée aux jardins de la Palud et en centre-ville.

ESPACE SAINT ERNEL

Vendredi, le festival mettra à l’honneur la diversité musicale bretonne et internationale Youn Kamm “TREi[Z] Brass”, Fourth Moon & Ainsley Hamill, Bon Débarras et Garlonn. Samedi, une soirée entre concerts, danse et arts de la rue avec, entre autres, au programme les groupes Startijenn, Beat Bouet Trio et le spectacle Le Roi du Bagad Brieg. Dimanche, c’est le groupe de rock festif français Les Hurlements d’Léo qui enflammera St Ernel avec en première partie, un groupe à découvrir, Arzan.

JARDINS DE LA PALUD – CENTRE VILLE

Une programmation pour petits et grands avec des spectacles enfants, des concerts, du théâtre, du cirque, du sport, l’élection de la reine du Festival du Léon… Le dimanche, le traditionnel défilé des cercles et bagadoù dans la ville amènera le public sur la Palud pour profiter d’un Pik Nik MusiKAL se prolongeant toute l’après-midi et se terminant par le triomphe des sonneurs.

Nous retrouverons cette année le traditionnel championnat de chorales de 1ère catégorie organisé avec la fédération Kanomp Breizh, le dimanche à l’église Saint-Thomas.

TARIFS :

Jardins de la Palud – Centre Ville :

Gratuit

Espace Saint Ernel :

Tarifs : prévente / sur place

Vendredi 8 : 20€ / 25€

Samedi 9 : 10€ / 15€

Dimanche 10 : 20€/25€

Pass 3 Jours Saint Ernel : 40€

Gratuit -12ans

Championnat de Chorale :

Tarif unique : 12€, Gratuit -12 ans

Toutes les informations en ligne : https://kann-al-loar.bzh/ Evénement Facebook : https://www.facebook.com/events/375715544441178/?ref=newsfeed

festival@kann-al-loar.bzh +33 2 98 30 30 45

dernière mise à jour : 2022-05-03 par