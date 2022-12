Kanjar’Oc Istres, 8 avril 2023, Istres .

Lors de son spectaculaire concert des 30 ans en 2019, KANJAR’OC avait prouvé qu’en dépit des années, il n’avait rien perdu de son éclat et de sa grande générosité. A cette occasion, plus qu’une prestation, il s’était joué une communion riche en émotions qui avait fait chavirer les publics massivement. Car on ne se refait pas : le collectif Port de Boucain joue décidément comme il vit. Intensément. Cette date anniversaire avait rappelé les fondamentaux d’un groupe qui, de 1989 à 2009, avait enflammé les planches partout en France et ailleurs, de Prague à Caracas, de Genèveà Madrid, d’Agadir à Milan, avec 5 albums métissés au compteur et près de 1 000 concertsdont certains légendaires.



Il faut dire qu’habité par son énergie volcanique et ses shows bondissants, KANJAR’OC a longtemps semé la contagion sur scène avec sa fusion méditerranéenne : celle d’un rock

massif criblé de cuivres voltigeurs, d’un groove salement funk voire de rythmes afro-beat, et d’un reggae apatride aux échos électros et aux effluves orientaux… Une alchimie hautementcombustible, parfaitement calibrée pour enflammer les auditoires.

Aujourd’hui, en ces temps incertains, il faut bien se faire du bien.

Alors KANJAR’OC s’autorise un retour sur scène, juste pour le plaisir des retrouvailles. Dans la fureur et dans la

sueur. Pour le bonheur d’être ensemble, de simplement vibrer et de la fièvre du feu sacré.



Show bouillant ! Évidemment.

Méfi ! LA FURIA KANJA s’offre un nouveau tour de piste !

Éphémère et jouissif ! Juste pour le kiff !

