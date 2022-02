Kanita Urrats Journée des couteliers Saint-Pée-sur-Nivelle, 26 mai 2022, Saint-Pée-sur-Nivelle.

Kanita Urrats Journée des couteliers Rue du Fronton Fronton municipal Saint-Pée-sur-Nivelle

2022-05-26 09:00:00 – 2022-05-26 18:00:00 Rue du Fronton Fronton municipal

Saint-Pée-sur-Nivelle Pyrénées-Atlantiques Saint-Pée-sur-Nivelle

Mise en valeur du savoir faire artisanal avec la présence de 20 couteliers et une trentaine d’artisans et de producteurs (pierres sculptés, céramique, ceintures en cuir, bijoux en pierre et argent, créations en bois, textile…)

+33 5 59 54 10 19

Mairie

