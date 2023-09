Kanis et Lou Le Melville Paris, 19 octobre 2023, Paris.

Le jeudi 19 octobre 2023

de 20h30 à 22h00

.Public adultes. gratuit

Swing et Musique Hawaïenne. Une occasion rare d’écouter un jazz qui trouve son inspiration profonde dans la fusion de la musique traditionnelle de l’archipel, de la country et du bluegrass.

La chanteuse et guitariste Lou Richard et le Paolo Conti, joueur de guitare hawaïenne (aka steel guitar aka kika kila) conjuguent leurs passions pour le swing et la musique hawaïenne. Matthieu Duretz à la basse électrique et à la contrebasse et Corentin Boizot-Blaise aux percussions ont rejoint ce duo magique.

D’abord résidant du fameux Tiki Lounge, bar parisien antre de la culture Tiki, ils se sont par la suite produits lors de concerts et festivals en France.

Le Melville 28 Rue Jean Mermoz 75008 Paris

Contact :

Kanis et Lou