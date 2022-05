KANIKI

KANIKI, 31 mai 2022, . KANIKI

2022-05-31 – 2022-05-31 DANSE / CIE ARTMAYAGE – FLORENCE BOYER

Mardi 31 mai à 20 H

Kaniki est une création chorégraphique qui figure le drame des enfants réunionnais arrachés à leurs familles pour repeupler la Creuse. Plus que jamais d’actualité, cette histoire touche plus largement l’histoire de l’humanité…des histoires de migrations permanentes, recherchées ou forcées. Kaniki donne à voir une écriture contemporaine imprégnée d’une danse maloya que la chorégraphe fait souffrir d’amnésie, par analogie au déracinement, la perte de racines, de références, de repères qu’ont subi ces enfants. Les mouvements ont été chorégraphiés à partir des partitions laban notées lors de son travail de recherche anthropologique sur la danse maloya. Florence Boyer a effacé certaines parties du mouvement. Le corps produit alors comme des beugs cinétiques, des absences, des oublis pour laisser naître un maloya contemporain. J’ai aussi voulu redonner à vivre, à travers ces chorégraphies, des moments qu’on a volés à ces enfants réunionnais déracinés…des moments d’allégresse, de jeux, d’insouciance… Enfin, j’ai pris la liberté d’imaginer et de laisser naître ce que peut être une mémoire de cette danse maloya qui se reconstruit à partir d’amnésies, de bribes d’éléments, de croyances…de traces vécues…pour laisser parler les corps. Florence Boyer – Oct 2018 Florence Boyer, chorégraphe et interprète – Guy Cools, dramaturge – Avec : Robin FABRE, Lucie Billig-D’angelo, Angel Sinant – Gaston Dubois, Scénographie – Jako Maron, compositeur musical – Juliette Adam, costumes Production : Cie Artmayage – Coproduction : Cité des Arts, Théâtre Luc Donat, Dansbrabant/ Pays-Bas – Partenaires : Ministère de l’Outre-Mer, Ministère de la Culture et de la Communication, DAC La Réunion, Région Réunion, Conseil Départemental de la Réunion, Mairie de Saint Denis, DGOM Mairie de Paris, ADAMI, La Culture avec La Copie Privée, CDCN Touka Danses Guyane, CDCN La Briqueterie, Musée de l’Histoire de l’Immigration, Centre National de la Danse, Fédération des Enfants Déportés des DROM (FEDD), Radio Paris Fréquences Plurielles (PFP) avec le soutien du centre Chorégraphique National de Créteil et du Val de Marne, Compagnie Käfig direction Mourad Merzouki dans le cadre de l’accueil studio. Un dispositif soutenu par le musée de l’histoire de l’immigration – Musée de la Porte Dorée – 2017 INFOS & BILLETTERIE :

Boutique Billetterie Centre Ville – Angle rue de la Lampe / rue Nationale 62200 Boulogne-sur-Mer Du mardi au samedi de 13h à 19h Tel : 03.21.87.37.15 – regiespectacles@ville-boulogne-sur-mer.fr DANSE / CIE ARTMAYAGE – FLORENCE BOYER

