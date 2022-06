Kanga, 14 octobre 2022, .

Kanga

2022-10-14 20:30:00 – 2022-10-14

7 Kanga est une musicienne électronique, productrice et remixeuse originaire de Los Angeles, CA. Soutenue par l’icône de l’électronique Gary Numan et largement considérée comme l’une des meilleures fournisseuses de darkwave, Kanga fusionne des sensibilités pop post-apocalyptiques avec des rythmes qui secouent le corps et des mélodies sinueuses.

Retrouvez Kanga sur la scène du Molotov.

dernière mise à jour : 2022-01-25 par