FÊTE DES CULTURES CULINAIRES DU VILLAGE 38 rue de Hettange, 14 mai 2023, Kanfen.

Sur le modèle de l’auberge espagnole où chacun apporte quelque chose, les différentes traditions culinaires qui existent dans la commune seront mises à l’honneur, riche de nombreuses nationalités ou origines. Chacun peut participer à créer un beau moment de convivialité villageoise, à la bonne franquette !

L’après-midi se poursuivra sur un point d’orgue avec le concert donné par l’excellent Ensemble Orchestral d’Ottange. Fort de quinze musiciens et de plusieurs chanteuses sous la direction de Robert Antoine, qui propose un concert de pièces aussi éclectiques que les douceurs gastronomiques qui l’ont précédé : variété internationale, tubes latino et grands classiques de la musique d’orchestre.. Tout public

Dimanche 2023-05-14 à 12:30:00 ; fin : 2023-05-14 . 0 EUR.

38 rue de Hettange Espace socioculturel

Kanfen 57330 Moselle Grand Est



On the model of the Spanish inn where each one brings something, the various culinary traditions which exist in the commune will be put at the honor, rich of many nationalities or origins. Everyone can participate in creating a beautiful moment of village conviviality, in the good fellowship!

The afternoon will continue with a concert given by the excellent Ensemble Orchestral d?Ottange. With fifteen musicians and several singers under the direction of Robert Antoine, this group offers a concert of pieces as eclectic as the gastronomic delights that preceded it: international variety, Latino hits and great classics of orchestral music.

Siguiendo el modelo del mesón español, en el que cada uno aporta algo, se honrarán las diferentes tradiciones culinarias que existen en el municipio, ricas en numerosas nacionalidades u orígenes. Todo el mundo podrá participar en la creación de un hermoso momento de convivencia pueblerina, en un ambiente agradable

La tarde continuará con un concierto a cargo del excelente Ensemble Orchestral d’Ottange. Con quince músicos y varios cantantes bajo la dirección de Robert Antoine, este grupo ofrece un concierto de piezas tan ecléctico como las delicias gastronómicas que lo preceden: variedad internacional, éxitos latinos y grandes clásicos de la música orquestal.

Nach dem Modell der spanischen Herberge, bei der jeder etwas mitbringt, werden die verschiedenen kulinarischen Traditionen, die es in der Gemeinde gibt, geehrt, die reich an zahlreichen Nationalitäten oder Ursprüngen ist. Jeder kann mithelfen, einen schönen Moment der dörflichen Geselligkeit zu schaffen, in dem es an nichts fehlt!

Der Nachmittag wird als Höhepunkt mit einem Konzert des hervorragenden Ensemble Orchestral d’Ottange fortgesetzt. Es besteht aus fünfzehn Musikern und mehreren Sängerinnen unter der Leitung von Robert Antoine und bietet ein Konzert mit Stücken, die so eklektisch sind wie die gastronomischen Leckereien, die ihm vorausgegangen sind: internationale Vielfalt, Latino-Hits und große Klassiker der Orchestermusik.

Mise à jour le 2023-04-17 par OT CATTENOM ET ENVIRONS