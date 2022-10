Kanerien Trozoul – Trente ans après…. Trébeurden Trébeurden Catégories d’évènement: Ctes-d'Armor

Trébeurden

Kanerien Trozoul – Trente ans après…. Trébeurden, 19 novembre 2022

Centre Culturel Le Sémaphore
7/9, rue des Plages
Trébeurden

2022-11-19 20:30:00

Centre Culturel Le Sémaphore 7/9, rue des Plages

Trébeurden

Les Kanerien Trozoul invitent leurs amis Sous le vent des Iles, Couillons de Tomé, Sardines Grillées, Sol & Ciré, Nordet et Souillés de fond de cale à les accompagner pour fêter cet anniversaire lors d'un cabaret/chants de marins.

