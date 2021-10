Kandy Guira présente « Nagtaba » Petit Bain, 6 octobre 2021, Paris.

Kandy Guira présente « Nagtaba »

Petit Bain, le mercredi 6 octobre à 20:00

L’Amazone du Faso, Kandy GUIRA vous fera découvrir pour la sortie de l’album Nagtaba (“Ensemble” en Mooré), son Faso électropop; mélange inspiré et lumineux entre ses musiques du Faso et les sons urbains. Chanteuse, auteure-compositrice, productrice, engagée pour le soutien aux enfants malentendants, la cause des femmes et l’avenir du continent Africain, elle pose une voix puissante sur des textes inspirés. Après avoir accompagné les plus grands, de Oumou Sangaré à Manu Dibango, en passant aujourd’ui par les Amazones d’Afrique, elle sort ici son premier album solo après le magnifique EP Tek la Runda en 2019 ! L’album Nagtaba : « Ensemble », est un album coloré, puissant et lumineux, militant et festif. C’est un appel à l’union, à la danse, à la transe! Dans Nagtaba résonnent les bendrés (tambours du Faso), le «tchema» (cloche métallique), les boucles électroniques, et les basses puissantes comme un pont entre les 2 continents sur lesquelles navigue Kandy. Oumou Sangaré disait de Kandy : “la future star de l’Afrique”, cet album fera indéniablement briller Kandy GUIRA au firmament ! – Retrouvez en première partie- Praktika et Simon Winsé Ce live est l’histoire d’un dialogue entre deux musiciens aux univers parallèles, d’un voyage à travers une nouvelle galaxie, à mi-chemin entre le Burkina Faso et la France. La flûte Peule de Simon Winsé s’emballe, envoutée par le synthé modulaire, le Tamani galope sur les sons percutant de la boîte à rythmes, la Kora déploie ses cordes au cœur d’une saturation électronique. Une expérience à la fois sombre et festive placée sous le signe astral de l’improvisation, où les planètes dansent avec les étoiles, aspirées par le trou noir de la transe.

Sur place : 20€ ; Prévente : 17€ ; Tarif réduit : 10€

Kandy Guira révèlera son nouvel album « Nagtaba » à l’occasion de sa sortie le 22 octobre 2021 chez Que Du Bonheur En Son / Vlad Production / RFI Talents / InOuïe Distribution.

Petit Bain 7 Port de la Gare Paris Paris 13e Arrondissement



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-06T20:00:00 2021-10-06T23:00:00