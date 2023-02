KANDY GUIRA + LOOSHAN FILE 7, 25 février 2023, MAGNY LE HONGRE.

PLATESV-R-2021-010308/010309/010310 KANDY GUIRA : Kandy Guira offre une afropop puissante et lumineuse, aussi militante que festive. Ses morceaux sont un appel à l’union, à la danse, à la transe ! Dans son album « Nagtaba » résonnent les bendrés (tambours du Faso), le «tchema» (cloche métallique), les boucles électroniques, et les basses puissantes, comme un pont entre les 2 continents sur lesquelles navigue Kandy. Elle y développe son faso eletropop, mélange inspiré entre ses musiques du Faso et les sons urbains. Mannequin, comédienne, danseuse elle nourrit ses talents à plusieurs sources. Elle a accompagné les plus grands de la musique afro, de Manu Dibango à Oumou Sangaré, en passant par les Amazones d’Afriques. Engagée pour le soutien aux enfants malentendants, la cause des femmes et l’avenir du continent africain, elle pose une voix sur des textes inspirés et tentent d’apporter du réconfort et de l’espoir. LOOSHAN : Si le nom de Kris Nolly est celui qu’il utilise quand il travaille avec d’autres musiciens, Looshan dévoile ici plus fortement ses racines et son identité caribéenne avec le projet « Call & Response ». Il livre sur scène, seul aux machines et au micro, une musique puisant dans ses enregistrements familiaux (Sainte-Lucie, Caraïbes) ou issus des fonds Lomax, associée à un modelage électro de matière sonore en direct. Le résultat, enrichi par la projection d’images live créées pour le projet, s’inscrit dans une esthétique « global bass » afro, affriolante et créolisée.

FILE 7 MAGNY LE HONGRE 4 RUE DES LABOURS Seine-et-Marne

