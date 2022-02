Kandy Guira Le 360 Paris Music Factory, 12 février 2022, Paris.

Kandy Guira

Le 360 Paris Music Factory, le samedi 12 février à 20:30

AFRO POP Née en Côte d’Ivoire, elle a grandi dans le grand bain musical abidjanais. Elle fait ses classes dans les cabarets de la place, et ses grands débuts avec Abdoulaye Cissé, l’un des grands noms de la musique burkinabè. Lauréate SNC, elle partira en tournée pendant plusieurs mois, notamment en Europe où elle rencontrera Check Tidiane Seck qui la prend sous son aile. Mannequin, comédienne, danseuse elle nourrit ses talents à plusieurs source même si son inspiration première c’est la musique ! Elle a accompagné les plus grands de la Musique Afro, et de la Sono mondiale de Manu Dibango à Oumou Sangaré puis aujourd’hui, les Amazones d’Afriques, Guts Chanteuse, auteure-compositrice, productrice, engagée pour le soutien aux enfants malentendants, la cause des femmes et l’avenir du continent Africain, elle pose une voix puissante sur des textes inspirés et tentent d’apporter du réconfort et de l’espoir. DISTRIBUTION GUIRA Kandy · Chant LE ROY Sacha · Basse OUEDRAOGO Kevin · Batterie LE FERRAND Yohann · Guitare

Kandy Guira – Festival Au Fil des Voix

Le 360 Paris Music Factory 32 rue Myrha, 75018 Paris



2022-02-12T20:30:00 2022-02-12T22:00:00