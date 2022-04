Kandinsky – Zervos : 1928-1944 Vézelay Vézelay Catégories d’évènement: Vézelay

Vézelay Yonne Vézelay EUR En 1928, Christian Zervos découvre Kandinsky à Dessau, où il souhaite démarcher Paul Klee à l’école du Bauhaus. Il y rencontre finalement Kandinsky, francophone. Une intense correspondance voit ainsi le jour entre l’éditeur parisien trop heureux de trouver un agent de liaison en Allemagne et un peintre qui rêvait de recommencer à exposer ses tableaux à Paris.

L'exposition "Kandinsky – Zervos : 1928-1944" présentée par le musée Zervos se propose d'interroger les relations entre les deux hommes.

L’exposition “Kandinsky – Zervos : 1928-1944” présentée par le musée Zervos se propose d’interroger les relations entre les deux hommes. Musée Zervos, Vézelay – CDY 2022

