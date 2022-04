Kandinsky, l’Odyssée de l’abstrait Atelier des Lumières, 7 avril 2022, Paris.

Du vendredi 18 février 2022 au lundi 02 janvier 2023 :

dimanche

de 10h00 à 19h00

vendredi, samedi

de 10h00 à 22h00

lundi, mardi, mercredi, jeudi

de 10h00 à 18h00

. payant De 11 à 16 euros

Après l’exposition consacrée à Cezanne, profitez d’une création d’une dizaine de minutes, réalisée à partir des œuvres de l’artiste Vassily Kandinsky (1866-1944).

L’exposition immersive se déroule en deux temps, scindée par l’avènement majeur de l’invention de l’abstraction. La première partie évoque les débuts figuratifs de l’artiste, teintés d’impressionnisme, de fauvisme onirique et d’une touche de pointillisme. Vous êtes plongé dans les souvenirs de Kandinsky, le folklore russe, son capital mythique.

La seconde partie est plus expérimentale, dévoilant la force de mouvement et de rythme des formes et de la couleur. Plongé dans une explosion chromatique, découvrez les œuvres les plus significatives de cet élan de modernité – Composition VIII (1923), Jaune, rouge, bleu (1925) – jusqu’à ses dernières créations biomorphiques. S’approchant de la musique, la peinture s’affranchit progressivement de la contrainte de la représentation et ne prend plus pour référence le monde réel mais l’intérieur de l’être.

Véritable voyage dans le cosmos intérieur de Kandinsky, l’exposition immersive vous invite à perdre vos repères pour arriver à une osmose finale abstraite et libérée.

Atelier des Lumières 38 rue Saint Maur 75011 Paris

Contact : https://www.atelier-lumieres.com/fr/home