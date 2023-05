Kanaan + Guests L’international, 5 septembre 2023, Paris.

Le mardi 05 septembre 2023

de 20h00 à 23h00

.Tout public. payant Sur place : 8 EUR

L’Inter présente…

Kanaan

(Oslo, Norvège – Stoner)

Le jeune trio norvégien Kanaan incarne un rock psychédélique s’inspirant du krautrock, du stoner et du jazz fusion. Reconnus dans leur pays d’origine pour leurs sets impressionnants aux riffs lourds et aux improvisations libres et abstraites, ils sont maintenant prêts à découvrir les scènes européennes. Leur nouvel album « Downpour » vient tout juste de sortir !

+ Guests

L’international 5 rue Moret 75011 Paris

Contact : https://fb.me/e/5BJ7RFa78

